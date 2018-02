"Gerechtigheid is geschied": niemand gestraft voor brutale ramkraak op juwelierszaak

Gent - In de Gentse correctionele rechtbank is woensdag de enige beklaagde voor de ramkraak op juwelierszaak Foulon, op 2 mei 2017, vrijgesproken over de hele lijn.

"Er zijn verschillende elementen in het dossier die in uw richting wijzen, maar geen enkel element bewijst uw betrokkenheid", klonk het bij de rechter. "Op grond van gereden twijfel wordt u vrijgesproken over de hele lijn."

De ramkraak gebeurde in de nacht van 1 op 2 mei. Gangsters ramden met een wagen en rolluik in bij juwelier Foulon in de Langemunt in Gent. Met een wagen werd de vitrine van de zaak stuk gereden.

De politie kwam ter plaatse en loste enkele waarschuwingsschoten. Eén verdachte vluchtte te voet weg en belandde in de Leie. De man werd later uit het water gehaald door duikers van de brandweer, maar er kon geen hulp meer baten. De man was overleden.

Twee andere gangsters vluchtten op een motorfiets met 90.000 euro aan juwelen. Eén verdachte, een vriend van de verdronken man, werd opgepakt. De man zat in de cel in afwachting van het proces, maar werd woensdag vrijgesproken door de rechtbank.

Gerechtigheid

De familie van de beklaagde Safi H. reageerde woensdag opgelucht bij het horen van het vonnis. "Spijtig dat mijn broer wel vijf maanden onschuldig in de cel gezeten heeft", klonk het bij zijn broer.

De beklaagde hield zijn onschuld altijd vol, en de rechter vond geen enkel element in het strafdossier dat afdoende bewijslast vormde tegen de man. "Gerechtigheid is vandaag eindelijk geschied", klonk het nog bij de broer.

Of er ooit nog iemand gestraft zal worden voor de brutale ramkraak op de juwelier, is niet duidelijk. Het openbaar ministerie kan nog in beroep gaan tegen de vrijspraak.