Rode Duivels oefenen in aanloop naar WK tegen Cristiano Ronaldo, Egypte en Costa Rica

De Rode Duivels oefenen in de aanloop van het WK in Rusland tegen Portugal, Egypte en Costa Rica. Met het Portugal van Cristiano Ronaldo treffen de Belgen de regerend Europees kampioen. Ideaal dus voor de Duivels om te testen waar ze staan. Alle drie de tegenstanders zijn net zoals de Rode Duivels geplaatst voor het WK dat start op 14 juni en duurt tot 15 juli.

Op 2 juni staat de wedstrijd tegen Portugal op de agenda. België oefende in de aanloop van het EK in 2016 al tegen Portugal. De Duivels kwamen toen al snel op achterstand en verloren uiteindelijk met 2-1 van de Portugezen.

Cristiano Ronaldo. Foto: Photo News

Vier dagen na de clash tegen Portugal nemen de Duivels het op tegen Egypte. In die wedstrijd zal het vooral oppassen zijn voor Mohamed Salah die aan een sterk seizoen bezig is bij de Engelse club Liverpool.

De laatste oefenwedstrijd van Hazard en co is op 11 juni tegen Costa Rica. Bij de Costa Ricanen kennen we aanvoerder Bryan Ruiz. Hij speelde van 2006 tot 2009 bij AA Gent en is nu een vaste waarde bij Sporting Lissabon. Na het duel met Costa Rica vertrekken de Duivels naar Rusland waar ze in groep G Panama, Tunesië en Engeland tegenkomen.

Op 27 maart werken de manschappen van bondscoach Roberto Martinez al een oefeninterland af tegen Saoudi-Arabië.