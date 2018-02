Medewerker van BASF in Antwerpen overleden na val van container

Antwerpen -

Een medewerker van BASF in de Antwerpse haven is op 13 februari van een stilstaande tankcontainer gevallen op de site van het bedrijf en dinsdagavond aan de gevolgen van die val overleden. Dat meldt BASF woensdag in een persbericht. De arbeidsinspectie kwam na het ongeval de nodige vaststellingen doen en voert een onderzoek naar de omstandigheden ervan. Ook het bedrijf zelf is een intern onderzoek gestart.