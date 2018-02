Fietser gegrepen door vrachtwagen en onder voertuig meegesleurd: slachtoffer kritiek

Lebbeke - Op de grens tussen Lebbeke en Dendermonde raakte een vrouw zwaargewond toen ze met haar fiets onder een vrachtwagen terechtkwam toen ze wilde oversteken.

Een vrouw op de fiets werd woensdagochtend rond 9.45 uur gegrepen door een vrachtwagen. Ze kwam uit de richting van Lebbeke en reed op de Dendermondsesteenweg in de richting van Dendermonde. Dat gebeurde toen ze ter hoogte van de kruising met de N41 de voorsorteerstrook wilde oversteken om op het fietspad haar weg verder te zetten.

Een gevaarlijk punt, maar niet dat het op de lijst met zwarte punten van de Vlaamse overheid staat. Of de vrachtwagenchauffeur haar goed heeft gezien was bij de eerste vaststellingen niet helemaal duidelijk. De fiets van het slachtoffer lag twintig meter verder dan de oversteekplaats, onder het voorste deel van de zware truck.

Kritieke toestand

“Ze was helemaal bebloed”, zegt een ooggetuige. “Ze is ook enkele meters meegesleurd onder de cabine van de vrachtwagen. Maar ze bleek nog bij bewustzijn. Dus hopelijk komt alles goed met haar.”

De vrouw werd in toch in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer van Lebbeke kwam ter plaatse en zorgde voor de nodige signalisatie. Door de impact van het ongeval stuurde het parket een verkeersdeskundige ter plaatse. Die moet uitzoeken hoe het ongeval is gebeurd.

Vermoedelijk gaat het om een dodehoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen, een Franse trucker wilde over het voorval niets kwijt. Hij was te zeer onder de indruk.

Door het ongeval werd de gewestweg een tijdje afgesloten voor het verkeer dat vanuit Lebbeke kwam, met een beperkte file tot gevolg. Er kon plaatselijk omgereden worden via Dendermonde.