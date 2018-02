Een van de dodelijkste aanvallen van de laatste jaren door de ogen van een tiener: “Red ons, voor het te laat is”

“Catastrofaal”, “een bloedbad”, “een slachtpartij”, “ongezien”, “dodelijkste aanval in jaren”,... superlatieven werden niet gespaard na de zoveelste bombardementen van het Syrische regime op Ghouta. Veel berichten over de bommen- en kogelregen van de voorbije dagen komen van internationale organisaties. Maar de getuigenis van een tiener die in Ghouta woont, beklijft misschien nog wel het meest.

Meer dan 250 doden. Dat is de voorlopige balans van de luchtaanvallen en beschietingen van de voorbije dagen op Oost-Ghouta. De enclave van tegenstanders van Syrisch president al-Assad ligt vlakbij hoofdstad Damascus. Assad wil het gebied koste wat het kost weer in handen hebben, en is daarvoor de voorbije dagen een versnelling hoger geschakeld. De inwoners van Ghouta, die zijn met zo’n 400.000, noemen de escalatie van het geweld door het regime ‘ongezien’. Dat mensen die al vijf jaar te maken hebben met geweld in de stad waarin ze wonen het hebben over ‘de ergste dagen van ons leven’, toont hoe zwaar de aanvallen nu zijn.

“Gisteren speelden we samen, vandaag is hij dood”

Ook Muhammad Najem werd de voorbije dagen geconfronteerd met die escalatie van geweld en moest de voorbije dagen nog meer dan anders schuilen voor de bloedigste bomaanvallen in jaren. Net als veel andere tieners, houdt hij zich bezig met het maken van selfies en video’s. Maar in tegenstelling tot veel andere tieners, maakt Muhammad die video’s van de bommen, van de beschietingen en van hoe zijn vrienden worden gedood. “Elke dag sterven er kinderen in Ghouta door de bommen van het regime van Assad en Rusland”, zegt Muhammad Najem in een van de video’s. Hij postte er al tientallen op Twitter en Youtube. “Gisteren waren we nog samen aan het spelen in een van de ondergrondse schuilplaatsen”, zegt de tiener. “Vandaag werden mijn vriend en zijn familie gedood door een gevechtsvliegtuig. Hun huis werd compleet verwoest.”

Het is niet de eerste vriend van Muhammad die om het leven komt. Ook een dikke week geleden verloor hij een van zijn vrienden. Een andere raakte zwaargewond bij luchtaanvallen.

Een paar dagen later postte Muhammad foto’s van zijn school: helemaal verwoest. “En ook de andere scholen in Oost-Ghouta werden geviseerd en vernield.”

Foto: @muhammadnajem20

“Ik wil de wereld vertellen wat hier gebeurt”, zegt hij. “Ik wil de wereld vertellen wat we elke dag moeten doorstaan. Ik wil de wereld vertellen wat er met ons gebeurt. We zijn belegerd. We hebben honger. We worden constant gebombardeerd. We zijn uitgeput van al die moorden. We worden gedwongen in deze omstandigheden op te groeien. En niemand doet iets om ons te beschermen. We hebben al alles verloren in deze oorlog, en we verliezen telkens nog meer, elke dag.”

“Elke dag sterven er kinderen”

Muhammad verloor al zijn huis, ook zijn vader werd gedood. “En veel kinderen hier hebben hun vaders en moeders verloren, zussen en broers zijn gestorven. Velen van ons zijn hun huis kwijt. Velen van ons zijn lichaamsdelen kwijt. Onze handen, voeten, benen, ogen,...We hebben het zicht op de lucht en de zon verloren door de oorlogsvliegtuigen die elke dag en elke nacht overvliegen om burgers te bombarderen.”

“Er zijn al zeven jaar voorbij waarin kinderen gedood worden. Zeven jaar waarin kinderen hun ouders verliezen door de oorlog. Er zijn al zeven jaar gepasseerd, en elke dag sterven er kinderen”, zei Muhammad in een emotionele boodschap eerder al.

Vorige week zette Muhammad nog een hartverscheurende oproep online. “We weten dat je de bebloede foto’s beu wordt. Maar we zullen ze blijven posten. Bashar al-Assad, Poetin (de Russische president, red.) en Khamenei (de hoogste leider van Iran, red.) hebben onze kindertijd verwoest. Red ons voor het te laat is.”