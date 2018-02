Covoorzitters Ecolo-jeugd op matje geroepen bij politie over “nazifoto” van Theo Francken

Brussel - De covoorzitters van Ecolo J, de jongerenpartij van de Franstalige groene partij Ecolo, zijn deze week door de politie gehoord over de karikatuur die de jongerenpartij verspreidde van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in een nazi-uniform. Francken vroeg toen excuses en diende, omdat hij die niet kreeg, klacht in voor laster.

De foto in kwestie. Foto: BELGA

De gefotoshopte afbeelding van Francken als soldaat van de Wehrmacht dateert van september. De jongerenpartij wou het asielbeleid van Francken bekritiseren en met name zijn samenwerking met het Soedanese regime en de “razzia’s” in het Maximiliaanpark.

Volgens de advocaat van de jongerenpartij, meester Jacques Englebert, wilde de karikatuur “het debat openen” over het Belgische migratiebeleid dat volgens hen “de mensenrechten niet respecteert en de rechtsstaat onwaardig” lijkt. De advocaat meent dat de klacht van de staatssecretaris weinig kans maakt. “In het kader van een democratisch debat erkent het Europees Hof een recht op overdrijving”, zegt de advocaat. Hij wijst er ook op dat persmisdrijven eigenlijk voor het assisenhof moeten komen.