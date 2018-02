Noord-Iers jongetje schrijft brief aan Rode Duivels en krijgt antwoord

Charlie McCarthy, een jongetje uit het zesde leerjaar van de St. Colmans-school in het Noord-Ierse Annaclone, is gek van de Belgische nationale voetbalploeg. In die mate zelfs dat hij uit zichzelf een brief schreef aan de Rode Duivels in de drie landstalen. "We zullen je brief zeker tonen aan de coach", reageerden de Belgen ondertussen.

De school plaatste het werkje van Charlie, dat hij zonder opdracht presenteerde aan de directeur, op Twitter. "We hebben het voorrecht om met zo'n briljante en proactieve kinderen te werken", aldus St. Colmans.

When a P6 footballing fanatic puts down on paper how much he loves the @BelRedDevils & presents it to the Principal as independent work over half-term...absolutely privileged to work with such brilliant minds & pro-active children! Charlie can’t wait for the @FIFAcom #worldcup?? pic.twitter.com/IDuqffarBX — St. Colmans P.S. (@stcolmansps) 21 februari 2018

Met zijn brief wil Charlie meer te weten komen over België en over de Rode Duivels. "Kijken jullie uit naar het wereldkampioenschap in Rusland, en hoe bereidt jullie team zich voor op het tornooi? Hoe voelt het om de trainer te zijn van één van de beste ploegen ter wereld?"

"Ik heb geleerd dat er in België drie talen worden gesproken", aldus de tiener, die daarop hallo en tot ziens zegt in het Duits, Nederlands en Frans. Charlie moet tot slot ook nog iets bekennen: "Ik ben een fan van Liverpool, maar mijn favoriete speler is Kevin De Bruyne (speler van Manchester City, red.)."

De Rode Duivels reageerden ondertussen al op de brief: "We zullen je inspirerende woorden tonen aan de coach, beloofd! Blijf je best doen op school."