Duits koppel opgepakt in buurt van Spa voor ontvoering van kindjes van één en twee jaar oud

Spa - Op een camping in de buurt van Spa is woensdagnamiddag een Duits koppel opgepakt. Dat heeft de politie van Keulen laten weten. De twee worden verdacht van de ontvoering van twee kinderen van de vrouw. De kinderen, één en twee jaar oud, zijn gezond en wel.

De 32-jarige vrouw verloor in september vorig jaar het hoederecht over haar vier kinderen. Maandag trok haar 30-jarige partner, de stiefvader van de kinderen, samen met een 27-jarige kompaan naar het huis van het opvanggezin van de kinderen in het Duitse Jülich. De twee hadden een irriterende spray bij zich. De twee vrouwen die in de woning aanwezig waren, werden vastgebonden en de twee mannen gingen er met de kinderen vandoor.

De kompaan werd dinsdag opgepakt in Wermelskirchen. Intussen was gebleken dat de stiefvader en de biologische moeder met de kinderen richting België waren gevlucht. Het parket van Aken had een Europees aanhoudingsbevel uitgeschreven. De Belgische politie kon het koppel woensdagnamiddag oppakken.