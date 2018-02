Lichaam gevonden in volkstuintjes: parket onderzoekt verdacht overlijden

Brugge - In een volkstuintje in de Witte Molenstraat in Sint-Andries bij Brugge werd gisteravond het lichaam van een man gevonden. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.

De politie werd meteen verwittigd. Zij zetten de plaats onmiddellijk af. Ook de brandweer werd opgetrommeld om een tent over het lichaam te plaatsen.

De zaak wordt als een verdacht overlijden behandeld. Het parket werd dan ook verwittigd. “Maar alle onderzoeken lopen nog, dus wij kunnen verder nog niets zeggen”, klinkt het daar. Over de doodsoorzaak is daarom nog maar weinig bekend.

Zowel het labo als het afstappingsteam kwamen ter plaatse om de precieze omstandigheden na te gaan. Het is momenteel niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. Daar zal het verdere onderzoek uitsluitsel over moeten brengen.