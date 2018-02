Mama start emotionele zoektocht naar Meneer Olifant voor zoontje Mathis (3): “Hij is zijn beste vriendje”

De kleine Mathis (3) is zijn allerliefste knuffel kwijtgeraakt bij een bezoek aan het AZ Monica in Antwerpen. Zijn mama Stephanie De Smedt (23) doet nu een emotionele oproep om Meneer Olifant terug te vinden. “Zijn knuffeltje is zijn steun en toeverlaat, zijn allerbeste vriendje”, vertelt Stephanie aan Het Nieuwsblad Online.

Er gaat geen dag voorbij of je ziet de driejarige Mathis met Meneer Olifant in zijn armen rondlopen. “Meneer Olifant gaat overal mee naartoe. Waar mijn zoontje ook naartoe gaat, de knuffel ziet dezelfde plekken. Maar in de wachtzaal, aan het winkeltje of in het restaurant in het AZ Monica in Antwerpen is hij hem per ongeluk vergeten”, zo vertelt de mama van Mathis.

In de chaos van het ziekenbezoek achtergebleven

Mathis en Meneer Olifant. Foto: Stephanie De Smedt/NBO

Zondagnamiddag was Stephanie immers in allerijl met haar moeder naar de spoedafdeling van het AZ Monica gegaan voor een onderzoek. In de drukte van het bezoek had ze niet beseft dat Meneer Olifant niet de volledige weg mee had afgelegd. Pas toen Mathis in de auto onderweg naar huis vroeg waar zijn knuffel was, beseften Stephanie en haar mama dat er iets mis was. “We hebben heel mijn handtas uitgezocht, de auto ondersteboven gekeerd, maar we hebben niets gevonden”, vertelt Stephanie.

Zodra Stephanie besefte dat Meneer Olifant in het ziekenhuis was achtergebleven, wilde ze hem gaan zoeken. “Mathis heeft Meneer Olifant al sinds zijn geboorte. Ze zijn altijd de beste maatjes geweest. En hij betekent zo veel voor hem dat ik meteen terugging”, legt Stephanie uit. Daar kreeg ze echter een koude douche te horen. “We kregen te horen dat iemand anders Meneer Olifant had meegenomen, nadat er nog enkele kindjes mee hadden gespeeld.”

“Wie heeft Meneer Olifant gezien?”

Nu hoopt de mama met een emotionele oproep Meneer Olifant toch terug bij hen te krijgen. “Ik hoop echt dat iemand ons kan helpen. Ik voel me hierdoor een slechte moeder, ook al zeggen mensen dat ik er niets aan kan doen. Leg dat maar eens uit, hé, aan uw zoontje dat hij zijn knuffel nooit meer zal zien.”

Het knuffeltje is gemakkelijk te herkennen. “Mijnheer Olifant heeft aan zijn poep een etiketje met ‘Mathis L.’ hangen. Aan zijn pootje rechts onderaan is hij geopereerd. Ook de naad in zijn rug is een beetje aan het lossen. Op zijn linkeroor zit er een geschroeid plekje”, beschrijft Stephanie.

Meneer Olifant is kwijtgeraakt in het AZ Monica in Antwerpen. Foto: Stephanie De Smedt/NBO

Bijna 15.000 keer gedeeld

Stephanie vraagt iedereen om de oproep zo veel mogelijk te delen. De reacties die de jonge vrouw al heeft gekregen zijn hartverwarmend. “Het is echt heel straf hoeveel mensen willen helpen. Er heeft een wildvreemde vrouw mij zelfs gecontacteerd omdat ze exact dezelfde knuffel had. Die hebben we nu gekregen. Maar Mathis merkt het, want de structuur en de vulling is uiteraard niet hetzelfde als bij de echte Meneer Olifant. Vroeger ging hij er altijd mee slapen, maar dat lukt hem nu niet meer. We willen echt gewoon heel graag Meneer Olifant terug. Hij betekent alles voor mijn zoontje. Hopelijk helpt iedereen mee!”