Maduro wil vervroegde parlementsverkiezingen in Venezuela

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft woensdag opgeroepen tot vervroegde parlementsverkiezingen in zijn land. Normaal zouden die pas in 2020 vallen.

Eerder deze maand kondigde de socialist Maduro al aan dat er presidentsverkiezingen zullen plaatsvinden op 22 april. De oppositie wees die datum af wegens te vroeg en bevestigde vandaag niet te zullen deelnemen. Op zo’n korte tijd kunnen geen vrije en transparante verkiezingen georganiseerd worden, luidde het.

Maduro ontnam vorig jaar het door de oppositie gedomineerde parlement de macht. Bij de komende verkiezingen wil hij zich in zijn ambt laten bevestigen. Talrijke oppositieleden zijn uitgesloten van de verkiezingen, zitten in de cel, of zijn gevlucht naar het buitenland.