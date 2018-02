Brugge - Het verhaal rond ‘De slechtste buren van het land’ kent zijn besluit. Het proces is afgelopen en de buren worden overgeplaatst naar een psychiatrische instelling. De buurt slaakt een zucht van opluchting: “Onze kinderen kunnen eindelijk onbezorgd op straat spelen.”

De schrik zat er al decennialang in in de Dorpsstraat. Luc en Laurette D., die gekend staan als de ‘slechtste buren van het land’, schepten er jarenlang een ziekelijk genoegen in om iedereen ...