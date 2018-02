Bart Verhaeghe krijgt zijn zin (nog) niet in competitiehervorming: wat doet Marc Coucke?

Bart Verhaeghe wil af van de play-offs, maar slaagde daar gisteren nog niet in. Bijna alle 24 profclubs willen een nieuw format, maar er is nog geen consensus. Wel blijven er nog maar twee kampen over, die nu 66 procent van de stemmen moeten ronselen.

66 procent volstaat, op voorwaarde dat de hervorming pas ingaat vanaf het seizoen 2020-2021, wanneer ook het nieuwe tv-contract ingaat. Zo zal het dus ook zijn. Tijdens de vergadering in het Parker Hotel in Diegem werd gisteren duidelijk dat een meerderheid van 80 procent vinden onhaalbaar is. Alleen over het feit dat er iets aan het huidige format moet veranderen, waren haast alle clubs het eens.

Nadat het management van de Pro League alle opties had overlopen, verzamelden de 24 profclubs na het middagmaal opnieuw rond tafel en mochten ze allen hun zegje doen. Eerst de 1B-clubs, vervolgens de 1A-clubs één voor één. Alle standpunten liggen nu op tafel, het ronselen kan beginnen. Duidelijk is dat er nog maar twee valabele opties overblijven.

Enerzijds heb je het voorstel van Club Brugge en dus Verhaeghe, waarbij de play-offs verdwijnen en 18 of 20 profclubs in één reeks overblijven. Het geniet de steun van Standard en de kleinere clubs uit 1A, maar uiteraard niet de steun van 1B. Het betekent immers dat vier of zes clubs uit het profcircuit verdwijnen. Anderzijds heb je het voorstel van Anderlecht, dat naar een reeks van 14 en een reeks van 10 wil, mét behoud van play-offs. (Sub-)toppers als Gent, Genk en Oostende kunnen dat smaken en de 1B-clubs al zeker, al willen die twee promovendi/degradanten in plaats van één.

Sluit Coucke zich aan bij kamp-Verhaeghe?

14+10 wordt momenteel iets breder gedragen, maar in feite is de campagne nog maar net begonnen. En er zijn nog enkele open vragen. Een belangrijke: wat doet Marc Coucke – gisteren afwezig – nu hij voorzitter van Anderlecht wordt? Het zou zomaar kunnen dat hij zich straks aansluit bij het kamp-Verhaeghe. De Pro League wil zo snel mogelijk duidelijkheid en CEO Pierre François gaat nog eens spreken met alle clubs. Maar aangezien het nu toch pas voor 2020 is, kan een beslissing nog maanden op zich laten wachten.

BeNe-liga afgeschoten

Overigens werd gisteren ook de BeNe-liga geopperd, maar snel afgeschoten. Er was immers vraag uit Nederland om een onderlinge competitie te ­bestuderen, maar bij de Belgische profclubs is daar geen animo voor, de mogelijke nadelen zijn te groot. Alleen Genk was bereid om deze optie te steunen.

