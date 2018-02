Mireille Gram opgenomen na nieuwe zelfmoordpoging

Miljonairsdochter Mireille Gram is gecolloqueerd. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De vrouw, die veroordeeld werd voor de dubbele moordpoging op haar dochters en onlangs vrijkwam, zou opnieuw een zelfmoordpoging ondernomen hebben.

Gram zou in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest nadat ze getracht had haar polsen over te snijden. Het parket bevestigde gisteren dat ze op bevel van de vrederechter werd opgenomen in een psychiatrische afdeling, omdat ze een gevaar vormt voor zichzelf en voor anderen.

Mireille Gram en haar dochters Foto: rr

Het is een nieuwe droeve episode in de zaak-Gram. De vrouw sneed in september 2015 een van haar dochters de keel over. Het meisje kon zich met hulp van haar zus loswrikken en overleefde ternauwernood.

Gram werd in eerste aanleg veroordeeld tot veertien jaar. Vorige maand velde de rechter in beroep een veel milder arrest: vier jaar cel. Ze mocht meteen de gevangenis verlaten, in afwachting van eenenkelband.

Gram beloofde de rechter dat ze haar leven op de rails zal proberen te krijgen en een zinvolle bezigheid zou zoeken. Maar dat is niet gelukt. Uit goede bron vernamen we dat ze zich na haar vrijlating meteen weer in “het zware leven” ­gestort heeft. Met de gekende gevolgen.

Haar advocaat Johan John Mees wil niks kwijt over de zaak: “Ik vertegenwoordig haar niet meer.” In de entourage van de familie valt te horen dat de advocaat niet akkoord is met de manier waarop Gram haar leven na de vrijlating hervat heeft. John Maes, de advocaat van Grams dochters, is niet verrast met wat gebeurde. “Dit is dramatisch, ook voor de kinderen.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.