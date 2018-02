Jambon wil verbod op zichtbare tattoos bij agenten: “Logo van Anderlecht op je onderarm? Liever niet”

Jambon wil de regels voor tattoos bij de ­politie aanscherpen. Tatoeages mogen niet zichtbaar meer zijn. “Agenten moeten neutraal zijn en uniformiteit uitstralen”, klinkt het. De vakbonden zijn niet enthousiast over de strenge maatregel.

Veel politiemensen hebben tattoos, en ze worden steeds weelderiger. Maar aan die wildgroei wil minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) nu paal en perk ­stellen. Tattoos worden niet verboden: op plekken waar ze onzichtbaar zijn, blijven ze toegelaten. Maar in de hals, onderarmen en handen moeten tattoos “vermeden” worden. Dat staat in het ontwerp van een ministeriële brief.

Minister Jambon wil een verbod op zichtbare tattoos bij politieagenten Foto: Photo News

“Een lege onderarm is te verkiezen”, zegt Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck. “Stel nu dat een agent het logo van RSC Anderlecht op de onderarm heeft. En hij wordt naar het stadion van Club Brugge gestuurd voor een ordedienst. Dat kan tussen opgehitste supporters problemen geven.”

Van Raemdonck wil niet vooruitlopen op wat er moet gebeuren met agenten die al in dienst zijn en zichtbare tattoos hebben. “We moeten nog één en ander bespreken met de vakbonden. De omzendbrief is nog niet af.”

In de wandelgangen klinkt het dat agenten met tattoos op de onderarmen die zullen moeten afdekken of laten weglaseren. Of de principes in de omzendbrief rigoureus zullen worden toegepast, is niet duidelijk. “Het is aan de korpschef om te beslissen wat kan en wat niet. Maar een goede agent zal zeker niet ontslagen worden omdat hij een tattoo op zijn onderarm heeft”, aldus Van Raemdonck.

Selectie op uiterlijk

De principes moeten nog worden overlegd met de vakbonden, en die staan niet te springen voor strengere regels. “Tien jaar lang heeft men het allemaal laten gebeuren, zonder voorschriften. En nu wil men terug naar af? Dat wordt moeilijk”, zegt Benny Staelens van het NSPV. “Als ze de voorschriften willen verstrengen, moeten ze ook de uniformen aanpassen. Zomerpolo’s met lange mouwen en lange broeken voor agenten van de fietsbrigade die een tattoo op hun kuit hebben. Wat voor ons niet kan, is dat agenten hun tattoo verplicht moeten laten verwijderen.”

“Agenten moeten geselecteerd worden op basis van wat ze kunnen en kennen. Niet op basis van hun uiterlijk”, klinkt het nog.

Een getatoeëerde Brusselse agent van wie de onderarmen volstaan, vindt het voorstel te gek voor woorden. “Die wet zal nergens geraken. Wat gaat Jambon doen met de vele vrouwelijke collega’s die hartjes op hun handen hebben, een trend tegenwoordig? Handschoenen laten dragen? Of ontslaan? Ik heb zelf twee leidinggevenden met een tattoo in de hals. Moeten die dan een sjaal dragen? Dit wordt niks, laat het zo. De politie heeft grotere problemen.”

Pantoffels

Ook Ruddy Callewaert van vakbond Sypol, is kritisch. “Vergaand. Tattoos horen er tegenwoordig bij. Ik heb veel meer problemen met politiemensen die op pantoffels en in een uitgerafelde jeansbroek zich aanmelden bij de onderzoeksrechter. Bij mijn weten zijn er nog nooit klachten geweest van aanstootgevende tattoos bij politiemensen. De politie heeft andere dringendere problemen die opgelost moeten worden me dunkt”.