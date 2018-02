CLUBNIEUWS. Leko broedt op nieuw plan, Deschacht traint individueel

Door de bekerontgoocheling tegen Standard broedt Leko op een nieuw plan om de Rouches aan te pakken en voor het eerst in vijf wedstrijden nog eens te winnen in de competitie. De coach van Club Brugge kreeg alvast positief nieuws uit de ziekenboeg. Het ziektebriefje van Olivier Deschacht liep gisteren af en voor het eerst sinds zijn verwijzing naar de B-kern meldde hij zich op het oefencomplex van Anderlecht. Uw portie clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Met Clasie (en spitsenduo Dennis-Diaby?) naar Standard

Club-coach Ivan Leko kon gisteren enkel maar positief nieuws noteren vanuit de ziekenboeg. Jordy Clasie kon weer meetrainen met de groep en lijkt dus fit te raken voor de belangrijke verplaatsing naar Standard. Een opsteker, aangezien Nakamba geschorst is. Ook aanvoerder Ruud Vormer was er opnieuw bij. De Nederlander, die op de wedstrijd op Waasland-Beveren na bijna alles speelde dit seizoen, kreeg twee dagen rust. Ook hij start zondag gewoon in de basis. Poulain (adductoren), Vossen (enkel) en Decarli (achillespees) revalideren voort.

Door de bekerontgoocheling tegen Standard broedt Leko op een nieuw plan om de Rouches aan te pakken en voor het eerst in vijf wedstrijden nog eens te winnen in de competitie. Het lijkt erop dat Wesley naar de bank verdwijnt ten voordele van Dennis, die de laatste wedstrijden weer boven water komt. Hij zou dan met Diaby het spitsenduo vormen. Alexandre Boucaut leidt de wedstrijd.(jve)

ANDERLECHT. Deschacht traint individueel

Het ziektebriefje van Olivier Deschacht (37) liep gisteren af en voor het eerst sinds zijn verwijzing naar de B-kern vorige woensdag meldde hij zich op het oefencomplex van Anderlecht. Zowel de A- als de B-kern had een dagje vrij, dus hield Deschacht het bij een individuele training en hij doet dat wellicht ook de volgende dagen. Als alles gunstig verloopt, zou hij volgende week weer kunnen aansluiten bij de A-kern. Er staat in principe nog een gesprek met Hein Van­haezebrouck op het programma.

Ook Sven Kums meldde zich gisterochtend op de club. De middenvelder raakt wel opgelapt voor zondag tegen Moeskroen, maar zijn slepende blessure is een buikspierprobleem.(jug)

KRC GENK. Vukovic out met spierblessure, Jackers speelt tegen Antwerp

RC Genk moet het morgen zonder doelman Danny Vukovic stellen. De Australiër, die dinsdag uitviel op training, liep een lichte spierblessure in de hamstrings op. Die houdt hem vrijdagavond in de tribune maar het is niet uitgesloten dat Vukovic de volgende (uit)match tegen Waasland-Beveren wel haalt.

Morgenavond wordt het Genkse doel waarschijnlijk verdedigd door Nordin Jackers. De 20-jarige doelman is net op tijd hersteld van de bof en maakte gisteren probleemloos de training vol. Hij krijgt waarschijnlijk de voorkeur op Gaetan Coucke (19).(mg)

KV KORTRIJK. Blessures Van Loo en Azouni evolueren gunstig

Larry Azouni ­revalideert sneller dan voorzien. De laatste tests zijn gunstig en hij maakt vandaag misschien alweer zijn opwachting op het trainingsveld. De ­Tunesiër herstelt van een scheurtje in de bil.

Ook Anthony Van Loo staat een stap dichter bij zijn terugkeer. De rechtsachter is out met een scheur in de meniscus, maar traint ondertussen individueel.(gco)