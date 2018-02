“Drugclans, jullie feestje is voorbij.” Moet de drugsmaffia echt vrezen of is het maar spierballengerol van de regering?

Antwerpen / Brugge -

“Drugclans, jullie feestje is voorbij.” Met die forse taal lanceerde de regering het Stroomplan, waarmee ze de strijd tegen de drugscriminaliteit in en rond Antwerpen stevig opvoert. Van de corrupte havenmedewerker, tot een louche bar die dient als witwaspraktijk: de drugsmaffia is meer dan ooit opgejaagd wild. Een stap in de goede richting, zeggen experts. Maar er zijn nog tekortkomingen. “Waarom breiden we het plan niet uit naar de haven van Zeebrugge?”