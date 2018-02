Trump ontmoet overlevenden schietpartij: “Iemand een idee hoe we dit stoppen?”

In een emotionele bijeenkomst deelden scholieren die vrienden verloren en ouders die kinderen kwijtraakten hun pijnlijke, persoonlijke verhalen met de Amerikaanse president. Foto: EPA-EFE

President Donald Trump beloofde woensdag om snel maatregelen te nemen om schietpartijen op scholen te vermijden. In het Witte Huis ontving hij overlevenden en ouders van slachtoffers van de dodelijke schietpartij op de middelbare school in Parkland, in de Amerikaanse staat Florida. Daarbij vielen vorige week 17 doden.

“Ik heb mijn beste vriend verloren. Hij was als een broer voor mij. Ik ben hier om mijn stem te laten horen, want hij kan het niet meer”, zei Samuel Zeif woensdagmiddag tijdens de ontmoeting met Trump. Sindsdien “zijn mijn vrienden en ik bang telkens er een auto passeert”, vertelde Zeif. “Ik begrijp niet waarom ik nog steeds een oorlogswapen kan kopen in een winkel.”

In een emotionele bijeenkomst deelden scholieren die vrienden verloren en ouders die kinderen kwijtraakten hun pijnlijke, persoonlijke verhalen met de Amerikaanse president. Trump luisterde naar de sprekers zonder hen te onderbreken. Hij hield zijn handen tegen elkaar gedrukt en knikte af en toe begrijpend.

“Iemand een idee hoe we dit stoppen?”

“We gaan iets aan deze verschrikkelijke situatie doen”, zei Trump, zonder al concrete beloften te doen. “Het zal niet bij woorden blijven zoals in het verleden”, verzekerde de president. “Heeft iemand een idee hoe we dit kunnen stoppen?”, vroeg Trump nadat hij alle sprekers bedankt had.

“We moesten dit al geregeld hebben na de allereerste schietpartij op een school. Ik ben woedend! Nooit zal ik mijn kind weerzien”, zei Andrew Pollack, die zijn dochter verloor. “Ik smeek om verandering. We hebben dringend verandering nodig”, trad Melissa Blank, moeder van een ander dodelijk slachtoffer, bij.

Fred Abt, wiens zoon op 14 februari werd doodgeschoten in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, suggereerde om personeelsleden van de school vrijwillig te bewapenen en een extra wapentraining te geven. Trump knikte instemmend en liet weten niet gewonnen te zijn voor wapenvrije zones op scholen.

Geen wapenvrije zones

“Bij een wapenvrije zone denken schutters ‘laten we naar binnen gaan en aanvallen, de kogels komen toch niet terug’”, aldus de president. “Uiteraard zou dit enkel gelden voor leerkrachten die met een wapen kunnen omgaan. We zullen dat in detail bekijken. Veel mensen zullen ertegen zijn, maar ik denk dat heel veel mensen het wel een goed idee vinden.”

Over het hele land hebben woensdag scholieren betoogd voor een strengere wapenwet in de Verenigde Staten.

De bijeenkomst in het Witte Huis kwam een dag nadat Donald Trump het ministerie van Justitie de opdracht gaf om de zogenaamde “bump stocks” te verbieden. Die hulpstukken laten het toe om een halfautomatisch geweer volautomatisch te laten vuren. Dader Nikolas Cruz opende in Parkland het vuur met een halfautomatisch wapen zonder bump stock.

Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne de steun van de ­National Rifle Association en kantte zich toen tegen elke beperking van wapenbezit.