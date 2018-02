Soldaten redden schoolmeisjes na aanval Boko Haram

Archiefbeeld: kinderen die gekidnapt werden door Boko Haram tijdens een aanval op hun dorpen in 2015 krijgen les in een school in Maiduguri (Nigeria). Foto: AP

Na een aanval van Boko Haram op een school in het noordoosten van Nigeria hebben soldaten verschillende schoolmeisjes uit handen van de islamistische terreurbeweging gered.

De schoolmeisjes werden in het dorp Jilli-Muwarti aan de grens tussen de staten Borno en Yobe gevonden, berichten lokale media, die de lokale autoriteiten citeren. Het precieze aantal geredde meisjes en de omstandigheden waarin ze gered werden is niet bekend.

Na de aanval van maandag op de school voor voortgezet onderwijs in het dorp Dapchi waren een vijftigtal schoolmeisjes vermist. Toen was nog onduidelijk of ze weggevlucht waren of ontvoerd. Onderwijsminister Mohammed Lahin van Yobe zei dat veel leerkrachten en schoolmeisjes gevlucht waren om zich in veiligheid te brengen. Een paar uur voor de reddingsactie bekend werd, zei president Muhammadu Buhari, via Twitter, dat politie en leger opgetrommeld waren “om zeker te zijn dat alle vermiste meisjes gevonden worden”.

In 2014 ontvoerde Boko Haram meer dan tweehonderd, vooral christelijke schoolmeisjes in het dorp Chibok. Boko Haram ontvoert meisjes en vrouwen om ze als seksslavinnen te gebruiken of ze gedwongen te huwen. Ook plegen ze zelfmoordaanslagen.