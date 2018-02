Met tranen in de ogen en bibberende stem: zo vergaf Elisabeth haar vader de Kasteelmoord op haar man

“Ik wil mijn vader vergiffenis schenken”, zei Elisabeth Gyselbrecht gisterochtend in de Brugse rechtbank. Van aan de overkant op de beklaagdenbank knikte haar vader. Maar dat wil niet zeggen dat ze “van kamp is verwisseld”, zo benadrukten haar advocaten. “De twee belangrijkste mannen in haar leven hebben haar héél erg teleurgesteld.”