Kogel door de kerk bij Gentse N-VA: Bracke op 27e plaats, Sleurs wordt lijstduwer

Gent - De Gentse N-VA heeft de knoop doorgehakt over de kwestie-Bracke. Siegfried Bracke krijgt de 27ste plaats, halverwege de lijst. Elke Sleurs is de lijstduwer vanop plaats 53. Dat heeft lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt donderdag meegedeeld in De Ochtend op Radio 1.

Dit luidt het einde van een moeilijk periode voor de Gentse N-VA. Bracke moest een stap opzijzetten nadat hij in opspraak kwam vanwege hoge vergoedingen die hij kreeg in een adviesraad van Telenet. Elke Sleurs nam dan ontslag als staatssecretaris om lijsttrekker te worden, maar op de nieuwjaarsreceptie kondigde ze echter aan dat ze toch zou bedanken voor die rol. Ze sprak toen over ‘botsende karakters’ en dat die “enkel die karakters een oplossing kunnen bieden”.

Vermoedelijk waren die “karakters” Sleurs en Bracke. Het boterde niet al te best tussen de twee omdat ze Bracke de voorlaatste plaats op de lijst wou geven, Bracke ging niet akkoord.

“Contructief”

Nu heeft de nieuwe lijsttrekker, Anneleen Van Bossuyt, na “constructieve gesprekken” de knoop kunnen doorhakken: Sleurs zal de Gentse lijst duwen en Bracke komt ongeveer halfweg te staan.

Van Bossuyt is tevreden over de uitkomst: “Siegfried en Elke hebben zelf mee de oplossing aangereikt en er is nu duidelijkheid over hun plaats. Het belangrijkste voor mij was dat ze allebei de lijst steunen, dat ze campagne gaan voeren voor ons project in Gent en dat ik altijd op hun expertise kan rekenen”, klinkt het in een persbericht.