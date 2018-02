Chauffeur ontsnapt nipt aan de dood nadat rots vlak voor zijn auto valt

Het scheelde één seconde of hij was dood. Tsai, een 38-jarige Taiwanees, is nipt aan de dood ontsnapt terwijl hij woensdag aan het rijden was. Plots viel er namelijk een grote rots van een klif en Tsai kon het maar net ontwijken.

Op dashcambeelden is te zien hoe een grote rots naar beneden dondert en daarna in duizenden stukken barst. “Ik zag een paar meter eerder een klein rotsje van de klif vallen waardoor ik op mijn rem had geduwd”, zegt Tsai aan 17 News. “Had ik dat niet gedaan, dan was ik waarschijnlijk los onder die grote rots beland. Ik kon morsdood geweest zijn.”

De woordvoerder van de politie uit Hualian, waar het incident gebeurde, geeft uitleg. “Op 6 februari is er een aardbeving geweest, het kan zijn dat er toen heel wat rotsen zijn losgekomen die nu dus naar beneden vallen. Maar ook de hevige regen van de laatste tijd kan er iets mee te maken hebben. We zullen in elk geval de klif afschermen en ervoor zorgen dat dit soort situaties niet meer voorvallen.”