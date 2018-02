Moslims steken pampers in brand “omdat cartoon van kat te sterk op teken van profeet Mohammed lijkt”

Moslims uit India hebben een protest uitgevoerd tegen het merk ‘pampers’. De kat die op de buitenkant van een pamper staat zou te sterk lijken op het Arabische teken van Mohammed. Ze kwamen woensdag massaal op straat in Haiderabad om alle verpakkingen te verbranden en voelen zich naar eigen zeggen erg vernederd.

Activisten van de Islamitische groep ‘Darsgah Jihad-o-Shahadat’ hebben geklaagd over het merk ‘pampers’. In een brief die ze naar de politie stuurden, stond te lezen dat het merk hun heeft gekwetst en dat ze hopen dat het product uit de rekken wordt gehaald. De profeet Mohammed is een heilig persoon in de Islam en moet met respect behandeld worden.” Verder stond er ook nog in dat ze eisen dat de makers van het product worden gestraft en gearresteerd.

Of de politie ook zal ingaan op de wensen van de Islamitische groep is af te wachten. En de producent van ‘pampers’, ‘Procter & Gamble’ heeft tot nu toe nog niet gereageerd.