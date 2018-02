Indonesische president krijgt getekende Metallica-plaat cadeau, geeft het af en koopt het terug voor stevige som

Als toegewijde fan van metalmuziek heeft de Indonesische president Joko Widodo 800 dollar betaald om eigenaar te worden van een Metallica-album dat de Deense premier Lars Lokke Rasmussen hem vorig jaar cadeau heeft gedaan. Dit heeft woordvoerder Febri Diansyah van de Commissie voor de Uitroeiing van Corruptie donderdag bekendgemaakt.

Rasmussen gaf het Indonesische staatshoofd tijdens een bezoek aan zijn land in november een speciale editie van het derde album van de Amerikaanse metalband, “Master of Puppets”, gesigneerd door drummer Lars Ulrich. “...And Justice for All” moet Joko naar analogie van de titel van het vijfde album hebben gedacht. Bij wijze van transparantie meldde en schonk hij de gift aan de Corruptiecommissie.

De president tastte vervolgens in zijn eigen geldbuidel om eigenaar te worden van het stukje vinyl.

“Wij appreciëren de geste van de president”, zei Diansyah. “Andere ambtenaren zouden het voorbeeld van de president moeten volgen”. Joko rekent ook de Scorpions, Nazareth en Lamb of God tot zijn favorieten.