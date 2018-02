Mourinho die een journalist knuffelt tijdens een interview? Die moet een wel heel speciale vraag gesteld hebben

"Scott McTominay played very well..." "Can I hug you?! Thank you, thank you!" "No more Pogba questions!" @DesKellyBTS and José Mourinho hug it out after the match pic.twitter.com/OFIIhkYLyZ

Manchester United kwam woensdag in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League niet verder dan een 0-0 gelijkspel op het veld van Sevilla. Toch was José Mourinho na afloop in opperste stemming. Hij gaf journalist Des Kelly zelfs een knuffel tijdens een interview.

Mourinho en journalisten. Het zijn niet altijd de beste vrienden. De Portugees had superster Paul Pogba op de bank gezet voor de partij in Sevilla en dus kreeg hij op de persconferentie veel vragen over de Fransman (die na een kwartier inviel voor de geblesseerde Ander Herrera). Tot frustratie van de Manchester United-trainer.

“Als ik een van jullie was, zou ik vragen of ik akkoord ga met de stelling dat Scott McTominay een fantastische wedstrijd heeft gespeeld”, aldus Mourinho over de youngster die in de basis startte in plaats van Pogba. “Mijn antwoord zou zijn dat hij inderdaad leek op een ervaren speler met maturiteit, tactisch inzicht, goed positiespel en verdedigend werk.”

Mourinho ging wel even in op de vragen over Pogba, maar bleef toch vooral op de vlakte over de Fransman. Volgens de Portugees voelde Pogba zich niet 100 procent maar had hij toch zijn job gedaan tijdens zijn invalbeurt. “Hij gaf ons stabiliteit en deed enorm zijn best om de dingen te doen die ik hem gevraagd had om te doen.”

Toch sprak Mourinho liever over zijn jonkie Scott McTominay. Dat bleek tijdens een interview met BT Sport-journalist Des Kelly. Die stelde de United-coach een vraag over de middenvelder en kreeg prompt een knuffel van Mourinho. Ongezien. De Portugees beantwoordde de vraag dan ook met een glimlach.