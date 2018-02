Miljardenwinst voor KBC

Brussel - KBC heeft het voorbije jaar een winst gerealiseerd van bijna 2,6 miljard euro. Dat blijkt donderdag uit de jaarresultaten van de Belgische bank-verzekeraar. In het laatste kwartaal overtrof de bank de verwachtingen.

KBC zette in de laatste drie maanden een winst neer van 399 miljoen euro. Hoger dus dan de 361 miljoen euro waar analisten gemiddeld rekening mee hielden. Dat resultaat werd - zoals eerder aangekondigd door de bank - negatief beïnvloed door de hervorming van de vennootschapsbelasting, voor 211 miljoen euro. Zonder dit eenmalig item zou de kwartaalwinst uitgekomen zijn op 610 miljoen euro.

Dat brengt de jaarwinst op 2,575 miljard euro, of zes procent beter dan een jaar eerder. “Uitstekend”, oordeelt KBC.

De bank stelt een brutodividend voor van drie euro per aandeel. Dat brengt het uiteindelijke brutodividend in mei - na het interim-dividend van één euro in november - op twee euro per aandeel. De bank gaat ook 2,7 miljoen aandelen terugkopen.