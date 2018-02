Liam Gallagher wordt geïnterviewd door kinderen met hart op de tong: “Dat liedje was pure rommel”

Voormalige frontman van ‘Oasis’, Liam Gallagher, werd geïnterviewd door een bende kinderen die niet op hun mond gevallen waren. Ze vroegen hem zeer gevarieerde vragen van ‘Wat is je favoriete Disneyfilm’ tot ‘Heb je al iets gedaan aan je kort lontje’, maar ook zijn broer kwam aan bod.

Hij haalt vaak de voorpagina’s met bizarre uitspraken of over geruzie met zijn broer Noel, maar met dit interview toonde Liam Gallagher dat hij eigenlijk toch een grote knuffelbeer is. Het grappigste moment is wanneer een jongetje hem vraagt wat zijn favoriete scheten zijn. “Dat zijn de allerluidste toch?”, antwoordt hij. “Want dan kan je trots zeggen dat ze de jouwe zijn”, waarna de kinderen allemaal niet bij kwamen van het lachen.

Maar als het echt over muziek moet gaan, zijn de kinderen erg kritisch. “Dat lied van jou ‘take me’, dat was echt pure rommel.” Al verovert Liam hun harten meteen terug wanneer het gaat over ‘Live Forever’, het liedje dat de zanger naar eigen zeggen het liefst zingt. “Het gaat over mijn moeder en het is erg leuk om over haar te zingen”, vertelde hij daarover.