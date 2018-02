Solliciteren 2.0: de fictie komt nu wel heel dichtbij

Sollicitant: we hebben goed nieuws! Weldra ga je niet meer nodeloos je cv moeten aanpassen en iedere keer opnieuw een begeleidende brief moeten opmaken als je toch niet echt in aanmerking komt voor de job. Bovendien zal je na iedere sollicitatie een objectief verslag krijgen met je sterke en zwakke punten. Dat alles is een gevolg van de digitaliseringsgolf die momenteel de HR-sector overspoelt. Jochen Bessemans van HR Tech Valley in Hasselt geeft er lezingen over.

Er is deze week nog veel discussie geweest in de Limburgse pers en op sociale media over wie nu eigenlijk de lakens uitdeelt op de werkvloer: de werkgever of de werknemer? Feit is dat de krapte op de arbeidsmarkt de positie van de werknemer, en zeker die van de sollicitant, versterkt. Het werkaanbod is veel groter en dus kan de eisenbundel flink worden aangedikt. "De sollicitant wordt de eigenaar van zijn carrière", weet Jochen Bessemans.

"Hij zit zelf aan het stuur om naargelang zijn eigen wensen voor een bepaalde werkgever en een bepaalde functie te kiezen. De 'career owner' geeft zelf de parameters in: maximale afstand tot thuis, gewenste loonvork, aantal vakantiedagen, categorie van bedrijfswagen, enzovoort. De werkgevers moeten zich aan die situatie aanpassen. Het klassieke patroon van werving, selectie of evaluatie doorbreken, is echter niet zo evident. Het is tijdrovend en vergt veel geld. Bovendien zijn HR-diensten vandaag met hele andere dingen bezig. Vandaar dat er massaal wordt geïnvesteerd in technische hulpmiddelen die de HR-processen kunnen automatiseren, versnellen, vereenvoudigen en objectiveren."

Reviews

Jochen Bessemans somt enkele voorbeelden op. "In de VS gaat 37 procent van de sollicitanten eerst een kijkje nemen op Glassdoor, waar beoordelingen van iedere werkgever terug te vinden zijn. Een soort Tripadvisor voor jobs, zeg maar. Bijna de helft van de hogere profielen zegt zelfs niet naar de jobaanbieding te kijken als er één negatieve review tussen staat. Zo radicaal is het rekruteringsproces dus in verandering.

Nog een voorbeeld zijn de opkomende chatbots. Sollicitanten kunnen bij het lezen van een vacature direct via een chatfunctie in contact komen met iemand van het bedrijf of van de rekruteringspartner. Met enkele gerichte vragen weten beide partijen onmiddellijk of er match mogelijk is. Is dat niet zo, moet de potentiële kandidaat geen moeite doen om een brief of cv op te stellen en dient de werkgever zich niet door een stapel van niet-relevante sollicitaties te wurmen."

Feedback

Nog zo'n voorbeeld is de respons op een sollicitatie. "De grootste frustratie van kandidaten is dat ze heel vaak geen antwoord krijgen, laat staan dat ze op de hoogte worden gebracht van de redenen waarom ze niet geselecteerd zijn voor de functie", vertelt Jochen Bessemans.

"Ook daar zal technologie verandering in brengen. Kandidaten zullen gevraagd worden om online vragen te beantwoorden en in latere fases ook meer uitgebreide tests en assessments af te leggen. De resultaten daarvan worden door de computer gegenereerd en zullen automatisch aan de sollicitant worden bezorgd. Waar scoort hij beter of slechter op dan de andere kandidaten? Zo krijgt hij rechtstreekse, objectieve feedback, waarmee hij aan de slag kan gaan als voorbereiding van een volgende kandidaatstelling."

Om de verscheidenheid van nieuwe technische hulpmiddelen aan te tonen, haalt Bessemans nog een laatste voorbeeld aan: "Door de digitalisering en andere evoluties in bedrijven, veranderen de functie-inhoud en dus ook de vereiste vaardigheden, pijlsnel. Door een goede digitale inventaris te maken van de kwaliteiten en interesses van iedere kandidaat en van elke bestaande werknemer, kan een bedrijf ver vooruit kijken om talent te matchen met de wijzigende vereisten. Wat je nu vaak ziet is dat er plots iemand moet gezocht worden en er gedurende de lange speurtocht niemand op post is. Of dat tegen de tijd dat de witte raaf is gevonden, het takenpakket al is veranderd... Daar kan technologie nochtans een perfect antwoord op bieden."

