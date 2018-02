Nieuwe timing voor Noorderlijn bekend: autotunnel loopt jaar vertraging op, premetro zes maanden

In aanwezigheid van partners De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) lichtte Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) donderdagochtend de nieuwe timing voor de werken aan de Noorderlijn toe. De autotunnel onder het Operaplein zou nu klaar moeten zijn op 1 januari 2020, een jaar later dan gepland. Ook de opening van het premetrostation Opera wordt zes maanden uitgesteld, tot maart 2019.

De opdrachtgevers van de Noorderlijn, zijnde De Lijn, de stad Antwerpen en het AWV, namen woensdag kennis van de grootte van de vertragingen op de werken. Aannemer TramContractors bevestigde eerder al dat de vertragingen zich voornamelijk ondergronds situeren in het premetrostation Opera, de autotunnels, de parking en de fietsenstalling.

Zo is de oplevering van de autotunnels onder het Operaplein gepland op 1 januari 2020, wat neerkomt op een vertraging van één jaar. Het premetrostation Opera zal pas opengaan in maart 2019, zes maanden later dan de beoogde datum.

De heraanleg van de Italiëlei wordt afgerond in 2019, de tram zal er opnieuw rijden op 1 mei 2019. De ondergrondse werken aan de Teniersplaats zijn afgelopen in januari 2019 in plaats van november 2018.