Vrouw doodgestoken door partner na ruzie: “Ze wilde nog vluchten, maar bezweek op de oprit”

Meise - Een man (48) heeft donderdagochtend zijn partner neergestoken in Meise. De vrouw (62) kon nog naar buiten vluchten, kort daarna is ze op de oprit bezweken aan haar verwondingen. De man is opgepakt, dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

Het incident deed zich rond 9 u. voor in een witte villa aan de de Leon Fischerlaan in Meise. Na een echtelijke ruzie zou een 48-jarige man uit Rixensart zijn 62-jarige partner met een mes hebben aangevallen. Dat gebeurde in de woning. Hij zou haar in de romp hebben gestoken zodat haar longen geperforeerd werden.

Ooggetuigen hoorden de vrouw om hulp roepen en zagen hoe ze naar buiten vluchtte. Maar eens buiten viel ze op de oprit neer. Ze verloor veel bloed en is ter plaatse overleden.

De 48-jarige verdachte werd ter plaatse door de politie aangetroffen. Hij gaf zich onmiddellijk over en heeft de feiten ook bekend. Hij is van zijn vrijheid beroofd.

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft het labo en een wetsdokter aangesteld.

De vermoedelijke dader zal vrijdagochtend voor de onderzoeksrechter verschijnen met het oog op zijn aanhouding voor doodslag.