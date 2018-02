Het is 25 graden warmer dan normaal op de Noordpool

Terwijl wij niet meer weten hoe het voelt om zonder winterjas over straat te lopen, is het 25 graden warmer dan normaal op de Noordpool. Een duidelijk gevolg van de opwarming van de aarde, aldus wetenschappers, die verwachten dat extreme temperaturen de komende jaren meer regel dan uitzondering worden.

De zon schijnt in ons land. Tot daar het goede nieuws: de temperaturen zijn erg laag en zeker ’s nachts vriest het. Volgende week gaan we zelfs hele dagen vriestemperaturen te verduren krijgen. Met dank aan een zogenaamde poolwervel, die de koude onze richting doet uitkomen.

Heel verschillend gaat het er op dit moment aan toe op de Noordpool. Maandag en dinsdag werden in Cape Morris Jesup, het meest noordelijk gelegen weerstation ter wereld in de top van Groenland, temperaturen gemeten boven het vriespunt. En dat meer dan 24 uur na elkaar. “Hoe raar is dat”, tweette Robert Rohde, fysicus aan de universiteit van Californië. “Het is er nochtans winter. De zon is in oktober ondergegaan en zal pas terug zijn in maart. Het is er voortdurend nacht, en toch vriest het er niet.” Heel raar dus.

The northernmost weather station in the world, Cape Morris Jesup in Greenland has been above freezing nearly all day.



How weird is that? Well it's Arctic winter. The sun set in October and won't be seen again until March. Perpetual night, but still above freezing. pic.twitter.com/aGkccjJd1g — Robert Rohde (@rarohde) 20 februari 2018

De hoge temperaturen zijn het resultaat van warme lucht die van alle kanten richting de Noordpool komt. Ook Alaska krijgt daarmee te maken, want in amper een week is daar meer dan een derde van het ijs gesmolten. Ongezien voor deze periode van het jaar. Normaal is het er nu 22 graden kouder dan het geval is.

De Noordpool bereidt zich voor op nog meer warme lucht. De temperaturen liggen er nu al 6 tot 14 graden boven wat normaal is, en de komende dagen belooft het nog erger te worden. Zo worden temperaturen verwacht die liefst 25 graden hoger liggen dan normaal.

“Het is opmerkelijk hoe de temperaturen hoog blijven”, schrijft Zack Labe, die doctoreert in Klimaatwetenschappen aan de universiteit van Californië.

While there is always large variability in the #Arctic winter, the *persistence* of the above average temperatures is quite striking in the last few years.



Average is the light blue line. Gray lines indicate years from 1958-2015 [>80°N latitude; https://t.co/kO5ufUWrKq]. pic.twitter.com/sLHNOo6P14 — Zack Labe (@ZLabe) 20 februari 2018

Volgens de wetenschappers kunnen we er ons maar beter van bewust zijn dat wat we nu als extreme weersomstandigheden beschouwen de komende jaren eerder regel dan uitzondering zal worden.