Andere beelden gruwelfilm worden voorlopig niet meer afgespeeld op proces Hardy

Mechelen - De jury heeft donderdagochtend tijdens het assisenproces van Renaud Hardy de overige beelden van de opnames van de moord op Linda Doms niet meer bekeken. De voorzitter besloot om de speurders de overige fragmenten te laten omschrijven. Woensdag was de vertoning stopgezet omdat de beelden te gruwelijk waren.

Een belangrijk element in de omschrijving was dat Linda Doms tijdens alle opnames van in totaal veertig minuten nog ademde. Moeilijk weliswaar, maar de onderzoekers stellen vast dat ze nog leefde tijdens de folteringen, vernederingen en verkrachtingen die Hardy uitvoerde moet groene rubberhandschoenen aan.

Na de laatste opname bleef Renaud Hardy nog een tijd in de woning, bleek uit de stadscamera’s die Hardy rond vier uur ’s nachts zagen thuiskomen. Volgens Hardy ging hij in haar huis nog op zoek naar fruitsap om de medicatie die hij bij zich had in te nemen.

Tijdens het onderzoek is het beeldmateriaal van de moord op Linda Doms al eens vertoond in het bijzijn van onder anderen de gerechtspsychiater, de wetsgeneesheer, de onderzoeksrechter en Renaud Hardy. Toen wilde hij het beeldmateriaal niet zien en legde zich neer op de tafel. Tijdens de vertoning in de rechtszaal woensdag is Renaud Hardy blijkbaar in tranen uitgebarsten en duwde hij zijn oren dicht, bleek uit de vragen van de voorzitter.

Schunnige opmerkingen

Nadat de speurders de vermeende seriedoder Renaud Hardy confronteerden met de film die hij maakte van de moord op de 52-jarige Linda Doms, kreeg hij nog een vertrouwelijk overleg met zijn advocaat, een medewerkster van zijn raadsman Frédéric Thiebaut. In de lokalen van de politie maakte Hardy bijzonder schunnige opmerkingen over haar, in het bijzijn van de speurders. Die uitspraken werden echter niet in het proces-verbaal vermeld. Thiebaut betreurde tijdens het proces dat deze relevante info ontbrak en vroeg zich af of hij er nog wel op kon vertrouwen of de processen verbaal wel volledig zijn. Daarmee kregen de speurders ook uit die richting een veeg uit de pan.

Hardy had iets gezegd over de borsten van de advocate en vroeg aan de politiemensen of er geen intieme ruimte beschikbaar was voor hen beiden. Politievrouw Christel Michiels van de FGP Halle-Vilvoorde bevestigde in de assisenzaal die uitspraken van Hardy, maar moest toegeven dat die niet in een pv stonden.

“Ik vond het jammer dat ik het niet in dat pv heb gezien”, merkte Thiebaut donderdag op. “Ik heb enorm veel respect voor mijn medewerkers. Ik kan daar tegen. Ik heb een stevig vel. Maar als ik dat niet lees in een pv, kan ik dat ook niet vragen aan mijn medewerkers. Ik kan die overweging niet maken om te vragen of ze zich nog wel goed voelde om verder te gaan in die zaken.”

Daarna werd de zitting geschorst voor een korte pauze.

Eerder op de dag hadden het openbaar ministerie, voorzitter Dirk Thys en de advocaten van de burgerlijke partijen hun ongenoegen duidelijk gemaakt over de verloop van het onderzoek.