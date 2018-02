Wie is de beste? Tottenham-spelers geven allemaal hetzelfde Belgische antwoord, BBC-analist doet er nog een schepje bovenop

Het gaat Tottenham de laatste weken voor de wind. In de Premier League werd zeven op negen gepakt tegen Manchester United (2-0), Liverpool (2-2) en Arsenal (1-0). In de Champions League werd een mooie uitgangspositie gepakt tegen Juventus (2-2). En één man stond daarbij in de schijnwerpers: Mousa Dembélé. Maar niemand bij de Spurs is daardoor verbaasd...

De mannen achter Soccer AM interviewden de voorbije weken verschillende spelers van de Londense club van Dembélé, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Dele Alli, Eric Dier, Victor Wanyama, Danny Rose en Harry Winks kregen de vraag wie volgens hen de beste speler van Tottenham is. Hun antwoord was, tot verbazing van de interviewers, altijd hetzelfde: Mousa Dembélé.

“Hij heeft geweldige voeten en hij is nog groot ook. Hoe hij zijn lichaam beweegt, geen idee”, stelt Alli. “Hij is een freak of nature”, zegt Dier. “Hij is een fysiek monster maar heeft tegelijkertijd ballerinavoeten.” Wanyama, nochtans een stevige middenvelder, zegt dat je weet wat Dembélé gaat doen maar er niets aan kan veranderen. “Hij glijdt langs spelers op training en tijdens wedstrijden, zijn dribbels zijn simpel maar je kan de bal niet afpakken.”

Dat laatste erkent ook Rose. “Ik zou geld betalen om naar hem te mogen kijken”, aldus de linksback. “Hij is geweldig. Je weet naar waar hij gaat gaan en toch kan je hem niet tackelen.” De jonge Winks ziet in Dembélé de complete speler. “Hij heeft alles: kracht, snelheid, techniek, goed met beide voeten...”

“Mousa is als een vacuüm”

BBC-analist Jermaine Jenas, ex-ploegmaat van Dembélé bij Tottenham, doet er nog een schepje bovenop. “In de voorbije weken speelde hij tegen spelers van het kaliber als Paul Pogba, Nemanja Matic, Sami Khedira en Miralem Pjanic, en hij vernielde ze één voor één”, aldus de Engelsman. “Als hij in topvorm is, zoals nu, dan is hij een van de beste middenvelder in Europa.”

“Dembélé is technisch gezien zeer sterk. Zijn passing vormt een belangrijk onderdeel van zijn spel en hij is niet het type dat enkel risicoloze ballen speelt. Je moet maar eens kijken naar de manier waarop hij Christian Eriksen vindt op de helft van de tegenstander. Ze hebben een geweldige relatie. Eriksen krijgt enkel zoveel ruimte omdat Dembélé tegenstanders naar zich toe trekt met zijn dribbels. Daarmee kan hij twee tot drie spelers bezighouden. Mousa is als een vacuüm: hij zuigt alle druk naar zich toe en geeft de bal op het juiste moment af. Hij bepaalt het tempo van een wedstrijd”, zegt Jenas.

“Ik begrijp waarom Mauricio Pochettino hem zo vaak complimenten geeft. Met Dembélé in het team speelt het team traag en snel zoals hij dat wil. Het enige waarmee je geen rekening moet houden, is dat Mousa gaat scoren. Maar dat maakt niet uit omdat als hij wedstrijden domineert zoals hij nu doet, is hij een nachtmerrie om tegen te spelen. Ik heb nu al medelijden met Dier, die tegen Dembélé zal moeten spelen op het WK met Engeland.”

Vroeger: “Een frustrerende speler”

Al zag Jenas ook dat het niet altijd rozengeur en maneschijn was voor Dembélé. “Toen hij bij Tottenham tekende, zag je dat hij een gave had maar ook dat hij een frustrerende speler was. Iemand zonder eindproduct. Hij kwam dan ook als flankspeler naar de Spurs. Maar ik denk dat het aanvankelijk zo was dat men zijn spel niet begreep. Hij is gewoon zo onzelfzuchtig dat goals en assists niet als eerste in zijn hoofd opduiken. Het gaat om wat hij doet voor zijn medespelers. Dat maakt hem speciaal.”

Dembélé speelde sinds zijn transfer naar Tottenham in de zomer van 2012 slechts 78 keer (25 procent) de volle 90 minuten. De helft van de tijd was hij basisspeler bij de Spurs. “De vele blessureproblemen die hij had, zijn bekend. Hij gaf vorige zomer zelfs toe niet 100 procent fit te zijn. Tijdens zijn periode bij Tottenham heeft hij 41 blessures gehad, maar slechts drie keer miste hij vier matchen na elkaar. Toch resulteerde dat in relatief weinig volledige wedstrijden.”

“Hij ging door enkele zware periodes, maar het lijkt erop dat Pochettino en de medische staf hard met hem gewerkt hebben om hem te laten pieken gedurende 90 minuten, of toch zo goed als. Dat is ook wat ze nodig hebben van Mousa. De coach heeft eindelijk gezegd: je bent klaar, doe waar je goed in bent.”