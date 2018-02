Nederland gaat grote tabaksproducenten niet strafrechtelijk vervolgen

Het Nederlandse Openbare Ministerie heeft besloten om vier grote tabaksproducenten niet strafrechtelijk te vervolgen. Een longkankerpatiënte, KWF Kankerbestrijding en tientallen anderen die de tabakreuzen voor de rechter wou dagen, hebben te horen gekregen dat “de tabaksproducenten volgens het OM niet in strijd met wet- en regelgeving handelen”.

De bal ging anderhalf jaar geleden aan het rollen toen de Nederlandse Anne Marie van Veen als eerste aangifte deed van ‘zware mishandelingen die de dood tot gevolg hebben, en valsheid in geschrifte’. De basis voor haar aanklacht is de zogenaamde ‘sjoemelsigaret’. Door kleine gaatjes in de filter komen sigaretten ‘beter’ uit laboratoriumtesten. In het echte leven bedekt een roker die gaatjes met zijn vingers en krijgt die eigenlijk veel meer schadelijke stoffen binnen dan op het pakje aangegeven staat.

De tabaksindustrie zou hier al jaren op de hoogte zijn, volgens de aanklacht zouden ze dus moedwillig meer schade toebrengen. Nu ziet het Nederlandse Openbare Ministerie geen gerechtelijke basis voor een vervolging. “Roken is dodelijk en het ontwerp van sigaretten draagt daaraan bij, maar de tabaksproducenten handelen volgens het OM niet in strijd met de wet- en regelgeving”, klinkt het in een mededeling.

Artikel 12

Bénédicte Ficq, de advocate die het leeuwendeel van de aanklagers bijstaat, zegt aan AD.nl een artikel 12-procedure in gang te willen zetten. Met zo’n procedure kan ze via het gerechtshof een vervolging afdwingen.

