Koppeltje moet 1 tegel afstand houden, en 19 andere absurde regels die gelden op Vlaamse scholen

Elke school mag haar eigen reglement opstellen. “Maar vaak staan daar absurde regeltjes in. Zoals verbod op plastieken teenslippers. Of: deo mag, een spuitbus niet. Tijd om al die schoolreglementen eens aan te pakken”, zegt Rania el Mard, de voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel.

Er zal wat gegniffeld worden, wanneer volgende week 100 leerlingen en directies en de bazen van de drie koepels samenkomen in het Vlaams Parlement om te praten over schoolreglementen. De Vlaamse Scholierenkoepel vroeg leerlingen op zoek te gaan naar absurde regeltjes die op hun school gelden. Een bloemlezing daaruit.

•In een school werden teenslippers verboden omdat dat ‘strandkledij’ is. Maar na protest van enkele vrouwelijke ‘teenslippende’ leerkrachten kwam er een compromis. Lederen teenslippers mogen wel en plastieken niet … Resultaat: leerlingen moeten veel duurdere teenslippers kopen.

•Op de speelplaats wordt er op 50 cm van de muur een rode lijn getrokken. De leerlingen mogen niet over die lijn komen om te voorkomen dat ze tegen de muur leunen.

•Je mag tijdens een examen niet drinken, behalve als je een doktersattest hebt.

•Je mag niet joggen naar de LO-les, enkel wandelen als je je fiets vergeten bent.

•In veel scholen mogen meisjes wel oorbellen dragen en jongens niet. Of mogen alleen evenveel gaatjes in het ene oor als in het andere.

•Je mag niet lopen op school, maar ook niet slenteren.

•Balspelen mogen, maar enkel als de school zelf de ballen voorziet.

•Piercings in je oren zijn toegelaten, maar maximaal 2 per oor.

•Het afplakken van piercings of oorbellen is niet toegelaten.

•Een school waar een zittrap geïnstalleerd werd, waar je niet op mag zitten.

•Digitale leermiddelen mogen gebruikt worden tijdens de les. Een tablet is een digitaal leermiddel, een smartphone niet.

•In een school is er op de speelplaats een lijn als scheiding tussen de leerlingen van de afdeling tso en de leerlingen van de aso-afdeling.

•Tijdens de speeltijd mag je niet op het gras lopen, wel tijdens de les L.O.

•Een deoroller mag wel, een spuitbus niet.

•Een school heeft een aparte plek waar je tijdens de middagpauze even naar je gsm mag kijken. Maar alleen als je blijft wandelen en geen groepjes vormt.

•Op een school met een opleiding haartooi mag je alleen je haar in ‘natuurlijke kleuren’ verven.

•Het is verboden om huiswerk te maken tijdens het nablijven (want nablijven is een straf, huiswerk maken moet je dan in je vrije tijd doen).

•Op sommige scholen met een uniform is er een vaste datum vanaf wanneer je de korte broek mag aandoen. Wat jammer als het daarvoor al stevig warm is!

•Je mag niet kamperen op de speelplaats.

•Koppeltjes moeten op de speelplaats ‘1 tegel afstand’ houden van elkaar.