Bewakingsbeelden tonen hoe man door raam klimt om dienster in bikini te verkrachten

Het was een enge ochtend voor Madeline Guinto van ‘Hottie Shots Espresso’ in Seattle. De vrouw had dinsdagochtend het koffiestandje nog maar net geopend of er viel haar iemand aan. De dader blijkt later Michael Reynolds te zijn; de jongeman had Madeline bedreigd met een mes en wilde haar verkrachten. “Maar ik zal je geen pijn doen”, zei hij nog.

Eerst had Michael een koffie besteld om de vrouw af te leiden. Op die manier kon hij Madeline in de rug verrassen. Hij had een mes bij zich en beval haar om uit het raam te klimmen. Niet veel later probeerde hij Madeline te wurgen, maar daar stopte hij mee toen er plots koplampen van een wagen opdoemden. Michael zette het op een lopen maar werd minder dan 24 uur later gevonden door de politie. Ze hadden de bewakingsbeelden verspreid en vroegen iedereen om hulp.

Het was de baas van Michael die de jongeman herkende. “Ik zag de foto’s en dacht: dat zijn dezelfde kleren die Michael elke dag draagt naar het werk. En ook zijn bluetooth headset verraadde hem. Hij draagt die ook altijd”, klinkt het.

Michael werd opgepakt en dat stemt Madeline tevreden. “Ik ben blij dat ze hem te pakken hebben. Maar binnenkort ga ik een cursus zelfverdediging volgen. In oktober ben ik ook al eens overvallen en ik twijfel of ik daar nu nog ga werken.”