Wie zijn Instagram donderdag opendeed, schrok zich mogelijk even een hoedje. Althans voor iedereen die de Instagram-account van Frank Boeckx volgt.

De doelman van Anderlecht plaatste namelijk een foto van een tafel waarop liefst tien spuiten liggen. Uit zijn locatieaanduiding leren we dat Boeckx zich in München bevindt. “Frank the Tank” is namelijk op bezoek bij Bayern-dokter Hans- Wilhelm Müller-Wohlfahrt voor een behandeling aan zijn rug.

Foto: rr