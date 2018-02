Nathalie is gehandicapt en helpt een dakloze vriend in nood, maar dat komt haar nu duur te staan

Een daad van barmhartigheid dreigt een vrouw uit La Hestre zuur op te breken. Omdat een dakloze vriend ‘te vaak’ bij haar logeert, dreigt ze haar sociale woning te verliezen. De vrouw is gehandicapt en is al een tijdje dakloos geweest. “De straat, die maakt kapot”, zegt ze aan La Nouvelle Gazette.

De Waalse vrouw is ten einde raad. Nathalie Simon (44) gaat gebukt onder zware artrose, ze is voor 66% invalide. Door haar handicap heeft ze nog geen dag in haar leven kunnen werken. Ze leidt een rustig bestaan, samen met haar twee honden. Vroeger was het anders want vijf jaar geleden leefde ze op straat en “de straat, die maakt mensen kapot”. Na koude nachten in bankkantoren, parken en andere schuilplaatsen vond ze hulp. Voor 240 euro per maand woont ze nu in een kleine sociale woning. Maar nog is haar leven niet gemakkelijk.

De trap opraken, om naar het toilet te gaan nota bene, is een opgave. De vuilnisbakken buiten zetten is ook moeilijk. De boodschappen doen: bijna onmogelijk. Om haar te helpen schakelt ze haar dakloze vriend Pascal (48) in. In ruil voor wat hulp en klusjes, mag hij van tijd tot tijd bij haar logeren. Ze leerde Pascal kennen op straat en als ervaringsdeskundige weet ze wat het daklozenbestaan met een mens doet. “Toen Nathalie een woonst had gevonden, ben ik haar komen helpen met de inrichting”, vertelt hij. “Het klopt dat ik haar elke dag bezoek. Ze kan namelijk niet makkelijk uit de benen door haar handicap. Ik help haar.” Ook geeft Pascale toe regelmatig bij haar te mogen logeren, maar “ik leef nog steeds op straat. En als het echt koud wordt, weet ik dat ik hier een dak boven het hoofd heb”.

Dat is echter niet naar de zin van de andere bewoners. Ook de huisvestingsmaatschappij gaat daar niet mee akkoord. Die stellen, zoals in het reglement staat, dat het niet toegelaten is om met andere mensen ‘samen te wonen’. De huurprijs is namelijk berekend op één bewoner. De firma gaf Nathalie naar eigen zeggen al meerdere waarschuwingen, maar recent zagen ze maar één uitweg meer: een officieel schrijven, drie maanden opzeg.

“Ik weet niet hoe ik dit ga oplossen”, vertelt Nathalie nog. “Ik heb drie maanden de tijd om een nieuwe woonst te vinden, en die moet aangepast zijn aan mijn handicap. Ik vrees dat ik terug op straat ga eindigen, nu ik net mijn hoofd boven water kan houden.” Ze is ten einde raad. Binnenkort moet ze terug onder het mes, voor haar artrose. Ze is niet zeker of ze thuis of op straat zal moeten revalideren.

De huisvestingsfirma laat nog weten dat Nathalie officieel beroep kan aantekenen.