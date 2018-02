De boog staat niet altijd gespannen bij Antwerp FC. De stamnummer 1 kwam weer met enkele ludieke filmpjes waar het zijn spelers op de rooster legt met een Q&A. Er werd deze keer onder meer gevraagd wie de beste voetballer ter wereld is. Opvallend, het merendeel van het team verkiest Cristiano Ronaldo. Ook Messi en Neymar passeerden meermaals. Op de vraag wie de populairste speler van Antwerp is, was dan weer geen eensgezindheid.