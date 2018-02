Choco-oorlog in Franse supermarkten naar gerecht

De Franse regulator voor de mededinging en fraudebestrijding beschuldigt de supermarktketen Intermarché ervan vier producten, waaronder Nutella, met verlies doorverkocht te hebben. Zulke promoties mogen niet en er zal donderdag een dossier overgemaakt worden aan het gerecht, zo bevestigt een woordvoerder van de regulator.

De regulator begon eind januari een onderzoek toen Intermarché kortingen van 70 procent afficheerde op smeerpasta van Nutella, Pampers, koffie van Carte Noire en spuitwater van Perrier. In verschillende winkels werd haast gevochten om de chocopotten in promotie, zo bleek uit video’s die de ronde deden op sociale netwerken. Het is nu aan het gerecht om al dan niet een gevolg te geven aan de inbreuk. Op verkoop met verlies staan boetes tot 375.000 euro.