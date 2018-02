Scheidsrechter Delferière komt dit seizoen niet meer in actie: "Ik wil clubs geen schade berokkenen"

Scheidsrechter Sébastien Delferière zijn seizoen zit erop. De beste scheidsrechter van ons land wordt op 16 maart geopereerd in Gent aan zijn meniscus. Hij bevestigde aan de RTBF dat hij niet meer in actie komt dit seizoen. “Ik ben teleurgesteld, maar er zijn ergere dingen in het leven”, reageerde hij.

De 36-jarige scheidsrechter Delferière reageert teleurgesteld. “Het klopt dat ik dit seizoen niet meer in actie kom. Ik besef dat er ergere dingen in het leven zijn, maar ik ben toch ontgoocheld. Maar ik zal zeker via de televisie volgen hoe mijn collega’s het nog doen dit seizoen.”

Hij legt ook nog uit waarom hij dit seizoen zeker niet meer in actie komt. “Ik concentreer me al op het volgende seizoen. Het zou fout zijn om direct opnieuw fit te willen worden om nog een of twee matchen te leiden op het einde van het seizoen. In tegenstelling tot voetballers moet een scheidsrechter na een blessure onmiddellijk negentig minuten of meer op het terrein staan. Als je fysiek verzwakt bent, mis je helderheid op het einde van de match. Ik wil in geen geval schade berokkenen aan clubs op een cruciaal moment in het seizoen.”

Streep door de rekening van het Referee Office

“Het zal heel moeilijk worden voor hem om nog dit seizoen terug te keren op het hoogste niveau”, aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

Dat Delferière vlak voor de start van de play-offs uitvalt, is een streep door de rekening van het Referee Office. “Maar dat is geen enkel probleem. Hij is natuurlijk onze topscheidsrechter, maar nu krijgen anderen de kans om zich te bewijzen”, reageerde Verbist.

Afgelopen weekend liet Delferière al de topper tussen Club Brugge en Racing Genk aan zich voorbijgaan wegens een pijnlijke knie. Bram Van Driessche leidde die partij in goede banen.