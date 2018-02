Belgische expert heeft oplossing om seksschandalen bij hulporganisaties te beperken: “Werf minder single mannen aan”

Om seksschandalen, zoals dat bij Oxfam, moeten er vooral minder single mannen aangeworven worden door hulporganisaties. Dat is de mening van Jan Weuts, noodhulpcoördinator bij Caritas België. “Dat is inderdaad iets waar we veel rekening mee houden”, bevestigt een woordvoerder van Caritas aan nieuwssite Devex.

Het seksschandaal bij Oxfam in Haïti, waar onze landgenoot Ronald Van Hauwermeiren volgens rapport seksfeestjes organiseerde met al dan niet minderjarige prostituees, heeft de hulporganisatie in een bijzonder slecht daglicht gesteld.

Net om dat soort zaken te vermijden, heeft hulporganisatie Caritas een strategie bedacht. Dat vertelt Jan Weuts (62), noodhulpcoördinator bij Caritas België, aan nieuwssite Devex. “90 procent van onze vertegenwoordigers in het veld zijn vrouwen of mannen in een relatie”, zegt Weuts. “We vragen tijdens het rekruteren om referenties en aanbevelingen, maar meer en meer kiezen we voor relatief jonge vrouwen of mannen in een stabiele relatie.”

In dat laatste geval betaalt het bedrijf dan om zijn familie mee te sturen naar het noodgebied. “Dan kunnen ze daar samen wonen met bijvoorbeeld hun kinderen. Dat is duurder, ok, maar het is ook veel stabieler.”

Die strategie is er gaandeweg gekomen en staat niet op papier. “Dit zou gezien kunnen worden als discriminatie tegenover andere kandidaten”, aldus Weuts. “Wanneer je iemand aanwerft, maak je nu eenmaal een analyse om te weten hoe die persoon zich zal gedragen op plaatsen waar veel prostitutie is. Dat is iets waar wij rekening mee moeten houden.”

Een woordvoerder van Caritas België bevestigt dat, en benadrukt meteen dat er nog geen enkel geval van seksueel wangedrag is geweest de voorbije jaren. “Wij betalen voor het huis en voor de school van de kinderen, zodat we zeker zijn dat er meer stabiliteit is en dat je geen hoop gasten met een hoop testosteron bij elkaar in een huis hebt.”

Volgens Weuts is er nog een reden om meer voor jonge vrouwen te kiezen: potentiële vijandelijkheid. “Wanneer er iets misloopt, worden mensen minder snel agressief tegen vrouwen. Ze worden in veel gevallen ook als onschuldiger ervaren. Andere organisatie zullen eerder kiezen voor een bepaalde nationaliteit die een land goed kent, maar dat doen wij niet.”