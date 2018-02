Financiële waakhond waarschuwt Belgen voor gevaren van cryptomunten

De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor fraudeurs die je op het internet willen laten beleggen in cryptomunten. “We hebben al veel klachten gekregen van consumenten”, zegt woordvoerder Jim Lannoo.

“Ik ben in contact gekomen met een soortgelijk bedrijf via een advertentie op Facebook”, aldus een van de consumenten die klaagt over fraude. “Nadat ik mijn contactgegevens had achtergelaten, heeft een medewerker me gecontacteerd en mij hun werkwijze uitgelegd. Hij vertelde me dat ik net op dat moment een goede deal kon sluiten, en dat hij de waarde van mijn belegging zelfs kon verdubbelen als ik snel belegde.”

“Ik heb me laten overhalen en heb geld overgeschreven. Daarna bleef de medewerker veel vager en kreeg ik hem nog maar moeilijk aan de lijn. De laatste keer dat ik hem sprak, vertelde hij me dat mijn dossier zou worden afgesloten en dat ik winst zou opstrijken. Tot op heden heb ik niets ontvangen.”

Fraudeurs

Het is maar een van de vele gevallen van mensen die op het internet ingaan op voorstellen van platformen die je helpen bij het beleggen in cryptomunten. “De voorbije weken zijn er diverse nieuwe van die platformen opgedoken die beleggingen in cryptomunten voorstellen”, zegt Jim Lannoo, woordvoerder van de financiële waakhond FSMA. “Achter die nieuwe platformen gaan vaak fraudeurs schuil die nu cryptomunten gebruiken bij hun oplichtingspraktijken.”

“Zij beweren altijd het beste (of één van de beste) handelsplatform(en) aan te bieden waarop, zowel beginners als professionelen, in een oogwenk én in alle vertrouwen in cryptomunten kunnen handelen. Op sommige van die platformen worden ook andere financiële producten met cryptomunten als onderliggende waarde aangeboden: spaarrekeningen met een zogezegd gewaarborgd rendement, beheermandaten of derivaten zoals CFD’s.”

Geld kwijt

De slachtoffers klagen er in het bijzonder over dat ze hun geld nooit kunnen recupereren of dat ze niets meer horen van de vennootschap waar ze geld bij hebben belegd.

“Opdat kandidaat-beleggers niet de dupe zouden worden van dergelijke oplichtingspraktijken, vraagt de FSMA hen om de grootst mogelijke omzichtigheid aan de dag te leggen en raadt zij hen aan waakzaam te blijven voor alle aanwijzingen van beleggingsfraude.”

Deze aanbevelingen doet FSMA:

- controleer steeds de identiteit van de vennootschap (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.).

- vertrouw nooit een vennootschap als ze niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.

- wees op uw hoede voor vennootschappen die beweren over een vergunning van een toezichthoudende autoriteit te beschikken, en die naar die vergunning verwijzen. Die techniek komt veelvuldig voor. Het gaat daarbij echter vaak om identiteitsfraude. De FSMA wijst er bovendien op dat er op dit moment geen enkel toezicht wordt uitgeoefend op onlineplatformen die actief zijn in de sector van de cryptomunten, en verwijst ter zake naar haar waarschuwingen van 14 januari 2014 en 16 april 2015.

- wees verder ook op uw hoede als de vennootschap of haar website nog niet lang bestaat, wat vaak het geval is bij dergelijke platformen voor handel in cryptomunten. Doorgaans zijn zij minder dan één jaar geleden opgericht.

- eis duidelijke en verstaanbare informatie van uw gesprekspartner en blijf kritisch voor die informatie.

- vele platformen voor handel in cryptomunten beloven een gewaarborgd rendement of een volledige kapitaalsbescherming. Die beloften zijn in de sector van de cryptomunten echter één grote illusie! Als een aanbod frauduleus is, is de beloofde waarborg dat ongetwijfeld ook.

- wees tot slot op uw hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. Als een rendement u te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook werkelijk zo.

Hier vind je een lijst met de platformen voor handel in cryptomunten waarbij aanwijzingen van fraude zijn vastgesteld.