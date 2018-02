Sulley Muntari wordt ploegmaat van Zakaria Bakkali bij Deportivo La Coruna

De Ghanese middenvelder Sulley Muntari (33), ex-speler van AC Milan en tot voor kort zonder club, heeft bij Deportivo La Coruna zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen. Hij testte de voorbije weken bij de club die gecoacht wordt door de Nederlander Clarence Seedorf. Hij wordt er ook ploegmaat van onze landgenoot Zakaria Bakkali.

Muntari kreeg in augustus geen nieuw contract bij Pescara. Eerder speelde hij in Italië voor Inter (2008-2011) en AC Milan (2012-2015), waar hij in 2014 al samenwerkte met Seedorf.

Deportivo is momenteel 19e in de Primera Division. Het won slechts één van zijn laatste veertien competitiewedstrijden. Zakaria Bakkali is dit seizoen ook aan de slag bij Deportivo, dat hem dit jaar leent van Valencia.