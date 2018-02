Met deze ‘buitenlander’-truc kan je goedkoper een vakantie boeken

Nood aan vakantie? Dan klinken de promoties waarmee touroperators ons dezer dagen om de oren slaan als muziek in de oren. Vooral de zogenaamde vroegboekkortingen nodigen uit om nu al de zuurverdiende zomervakantie te plannen. Maar wie écht een goede deal wilt scoren, kan beter even de ‘buitenlander’-truc toepassen: dezelfde reis kan tot honderden euro’s goedkoper worden, als je die op buitenlandse websites boekt.

Al aan het wegdromen bij het idee van een weekje all-in op pakweg Tenerife, Curaçao of Egypte? Of toch liever een weekendje Disneyland met het gezin? Een ding staat vast: het kost je een flinke duit. Prijzen vergelijken kan soelaas (lees: kortingen) bieden, maar die helse zoektocht beperkt zich meestal tot prijzen opvragen bij reisbureaus of de websites van de Belgische touroperators afschuimen.

Niks mis mee, maar het kan slimmer. Wie zijn of haar talenknobbel bovenhaalt en zich buiten de virtuele landsgrenzen begeeft, kan bijna exact dezelfde reis - of het nu om een weekendje weg of een complete pakketreis gaat - aan een goedkoper tarief boeken.

Wie bijvoorbeeld met of zonder kinderen naar Disneyland Parijs wil, kan goedkoper verblijven in de peperdure Disney hotels als ze geboekt worden via de Duitse website van Disney. Voor de populaire touroperator Tui geldt hetzelfde: op de Duitse website vinden we dezelfde pakketreis aan een goedkoper tarief dan op de Belgische website. Het lijkt bedrog, maar eigenlijk is het dat niet.

Hoe komt dat?

De voornaamste reden voor dat immense prijsverschil hoef je niet ver te zoeken. Het heeft namelijk alles te maken met de schoolvakanties. Reizen tijdens de zomervakantie (of eender welke vakantie) is altijd duurder dan op vakantie gaan tijdens periodes die niet gebonden zijn aan schoolgaande kinderen. Dat is in onze buurlanden net zo, maar in Duitsland vallen die vakanties op een ander moment. Zo loopt de zomervakantie er al af midden augustus, terwijl die bij ons nog tot eind augustus duurt.

Wie zich dus voordoet als Duitser, en via Duitse websites op zoek gaat naar reizen, zal heel wat vakanties aan een goedkoper tarief vinden.

Voorbeeld 1

De website van touroperator Tui België raadt ons het Spaanse ‘Clubhotel Rui Costa del Sol’ aan. Vliegen doe je rechtstreeks vanuit Brussel. Je verblijft zeven nachten in het best wel luxueuze hotel voor de prijs van 1.214 euro per persoon. Maar op de site van Tui Duitsland vind je dezelfde deal voor 1.039 eur per persoon. Dat is een groot prijsverschil van zo’n 175 euro per persoon.

Toch is dat niet àltijd het geval. “Tui België gebruikt eigen vliegtuigen en die zitten aan het begin van de zomervakantie al goed volgeboekt. Dat duwt de totaalprijs van de pakketreizen omhoog”, legt Tui-woordvoerder Piet Demeyere uit. “Tui Duitsland werkt samen met andere luchtvaartmaatschappijen en speurt de markt af naar de goedkoopste tickets, bijvoorbeeld bij de lagekostenmaatschappij Vueling. De vliegtijden zijn, op enkele uren na, dezelfde als die bij ons, maar de prijzen zijn dat niet, en zo komt de totaalprijs een stuk lager uit.”

Voorbeeld 2

We deden nog een test voor een weekendje weg in Disneyland Parijs. Ons hypothetisch gezin bestaat uit twee volwassenen, een kind van acht jaar oud en een kind van twee. Aankomen doen we op vrijdag 23 augustus, vertrekken op zondag 25 augustus. Het laatste weekendje weg voor het schooljaar opnieuw begint, zeg maar.

Het hotel dat we willen boeken via de Duitse website kost 1.095,65 euro voor twee nachten, zónder ontbijt.

Via de Belgische website krijgen we 1.249 euro voorgeschoteld als kostprijs. Een groot verschil voor hetzelfde aanbod.

Bij de andere Disneyhotels zien we hetzelfde gebeuren.

De Belgische voorstellen.

De Duitse, goedkopere, voorstellen.

Vliegtuigtickets

Vliegtickets vergelijken kan eveneens de moeite lonen, maar dat heeft minder te maken met de schoolvakanties. Toch kan je ook hier een ‘buitenlands voordeel’ scoren. Vliegen vanuit Schiphol bijvoorbeeld, de luchthaven in Amsterdam, kan goedkoper zijn dan vliegen vanuit Brussel. Maar dan moet je er natuurlijk ook je vervoerskosten naar Amsterdam bij verrekenen en eventueel de parkeerplaats.

Wie op reis gaat naar een bestemming die relatief dichtbij huis is (zoals Spanje of Portugal), kan onderzoeken of de vlucht goedkoper wordt als je vanuit de kleinere luchthavens in ons land vertrekt. Maak eens de vergelijking met Oostende bijvoorbeeld.

Nog een opvallende kanshebber voor een voordelige prijs: een vlucht kan beduidend goedkoper worden als je vertrek- en terugkomst luchthaven verschillen. Bijvoorbeeld: je vliegt naar een Spaanse stad als Malaga en vertrekt daarvoor vanuit Charleroi, terwijl je terugvlucht landt in Zaventem.

Het moet gezegd: het kost wel degelijk wat moeite om het beste tarief te vinden. Maar wie echt voordeliger op reis wilt, heeft het grondige speur- en vergelijkwerk er vast voor over.