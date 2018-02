Brandweerman wilde een pintje gaan drinken, maar kon al meteen aan de slag in café

Houthulst - Een uit de hand gelopen schouwbrand heeft donderdagmiddag een café in Merkem bij het West-Vlaamse Houthulst zwaar beschadigd. Een brandweerman die net iets wilde gaan drinken in de zaak, merkte de brand op.

Omstreeks de middag brak een brand uit op de bovenverdieping van café ’t Paviljoentje in de Westbroekstraat in Merkem. Een brandweerman, die net een pint wou gaan drinken in het café, merkte net voordat hij het café binnenging rookontwikkeling op. Nadat hij was binnengaan en een kijkje was gaan nemen aan de trap alarmeerde hij de brandweer. Tegen die tijd sloegen de vlammen al door het dak. Verschillende posten kwamen ter plaatse. De schade aan het café is groot. Het gebouw is onbewoonbaar. Niet enkel het dak, maar ook het plafond van het café raakte beschadigd. Niemand geraakte gewond.