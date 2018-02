Siani haalt stevig uit naar ex-club: “Oostende wilde niet dat ik een grootverdiener zou worden”

Na zijn vertrek draait Sébastien Siani de pagina van KV Oostende definitief om. Na enkele turbulente afscheidsmaanden deed hij afgelopen week in Sport/Voetbalmagazine nog eens zijn verhaal over zijn vertrek. Volgens Siani vond voorzitter Marc Coucke niet dat de Kameroener het niveau had om bij de bestbetaalde spelers te horen. “En dat net nadat je de Afrika Cup hebt gewonnen”, aldus Siani.