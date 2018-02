Waarom de politie dit levensechte familiedrama in scène heeft gezet

De politie van de Russische stad Sochi heeft drie gruwelijke moorden in scène gezet om een jongeman te kunnen klissen. Zowel zijn ouders als zijn tienjarig zusje moesten dood lijken om de 22-jarige op heterdaad te kunnen betrappen. Hij had immers een huurmoordenaar geregeld om zijn familie uit te moorden. Dat deed hij allemaal om zijn erfenis zo snel mogelijk te kunnen krijgen.

Het was een gruwelijke zicht. Op de vloer in het huis van de jonge twintiger lag zijn vader in een plas bloed met zijn gezicht op de grond. Zijn moeder leek neergestoken te zijn met meerdere messteken om uiteindelijk te sterven op de trap. Van zijn tienjarig zusje kreeg de jongeman geen foto’s zien, maar het was niet moeilijk voor de twintiger om voor te stellen wat er met haar gebeurd was. De jongeman had het immers zelf allemaal bevolen.

Hebzucht

De 22-jarige Rus had nochtans alles wat zijn hartje begeerde. Zijn familie woonde in een groot huis en kon rijkelijk leven van het geld dat zijn vader binnenbracht als topman van een onderwijsinstituut in Sochi. De vier gezinsleden hadden niets tekort: mooie wagens, dure kledingstukken, heel wat spaarcenten, het zag er goed uit voor de familie.

Maar voor hun zoon was dat niet genoeg. Hij wilde zo graag meer geld hebben, dat hij er zijn familie voor wou opofferen. De jongeman wilde zijn erfenis zo snel mogelijk innen. Maar zijn ouders waren nog niet dood, dus kreeg hij het ziekelijke plan om hen een tragisch einde te bezorgen. Toen hij besefte dat hij dan het geld moest delen met zijn tienjarig zusje, besloot hij haar ook als een slachtoffer op zijn lijst te zetten.

Plan C

“Voordat hij zich tot een huurmoordenaar wendde, had hij al twee moordpogingen ondernomen”, zo vertelt de politie. “Hij had op het internet opgezocht hoe hij zijn familie kon vermoorden door vergif in hun drinken te doen. Maar zijn vader, die de zoekopdrachten had opgemerkt, besefte dat er iets mis was en sprak hem aan over het plan. Daarna probeerde hij om een thermometer met kwik in stuk te maken, in de hoop dat zijn ouders zouden sterven door de kwikdampen. Maar ook dat plan mislukte.”

Dus besloot de jongeman zich te wenden tot plan C: een huurmoordenaar. De jongeman had alles al tot in het kleinste detail uitgewerkt. Hij tekende een kaart uit van zijn huis, zodat de huurmoordenaar alle camera’s zou kunnen verschalken en zonder kleerscheuren voorbij de waakhonden zou geraken. Hoewel hij kon kiezen voor een korte dood met de kogel of een pijnlijke versie, besloot hij te kiezen voor de messteken. “Ze begrijpen mij toch niet, dus ze mogen dood”, zou hij gezegd hebben.

Undercoveragent

De jongeman werd meteen ingerekend, zodra hij het geld betaald had. Foto: Russisch Ministerie van Binnenlandse Zaken

Toen hij bij de “huurmoordenaar” zijn plannen ging voorleggen, beloofde hij hem ongeveer 43.000 euro te betalen als hij de opdracht tot een goed einde kon brengen. Het enige wat hij verder nog wou was de foto’s van zijn dode familieleden. Een waterdicht plan, zo dacht de jongeman.

Tenminste, als de huurmoordenaar geen undercoveragent was geweest. De politie was zijn plannen immers te weten gekomen en het team had een politieman in de plaats gestuurd. Maar om een sterke rechtszaak tegen hem te kunnen bouwen, moesten de agenten meer bewijzen hebben. Daarom besloten ze te doen alsof de jongeman zijn plannen gelukt waren door het familiedrama in scène te zetten. De ouders, die helemaal gechoqueerd waren door de plannen van hun zoon, werkten mee met de politie. Met de gruwelijke nepfoto’s van hun dood tot gevolg.

Gevat

Toen de jongeman de foto’s onder ogen kreeg, zei hij dat hij “blij” was met het resultaat. Hij betaalde de undercoveragent het enorme bedrag van 43.000 euro. De jongeman dacht even later gewoon weg te kunnen stappen, maar werd meteen gearresteerd. Hij bekende alles. Nu riskeert de Rus een celstraf van vijftien jaar voor het bevelen van de moord op zijn ouders en zus.