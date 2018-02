Speler van Villarreal in de gevangenis voor poging tot doodslag

De Portugese verdediger Rúben Semedo van Villarreal werd dinsdag al gearresteerd en nu is hij in voorlopige hechtenis genomen voor poging tot doodslag en vrijheidsberoving. Dat maakte het Spaanse gerecht vandaag bekend, enkele uren voor de belangrijke Europa League-wedstrijd van Villarreal tegen Lyon.

Semedo werd dinsdag gearresteerd bij zijn thuis. Het Hooggerechtshof van Valencia verklaarde dat Semedo vandaag werd hij gehoord door een rechter uit Liria, die besloot om hem in voorlopige hechtenis te plaatsen. De 23-jarige Portugees wordt verdacht van poging tot doodslag, slagen en verwondingen, bedreigingen, vrijheidsberoving, illegaal wapenbezit en diefstal met geweld.

Volgens de Spaanse krant Las Provincias legde een man op 12 februari klacht neer, waarin hij verklaarde vastgebonden, geslagen en gevangengenomen te zijn geweest in het huis van Semedo in Betera, nabij Valencia. Nadat de man werd opgesloten in een kamer, zouden de verdachten zijn sleutels gestolen hebben om zijn appartement te doorzoeken, hetzij op zoek naar geld, hetzij naar een object dat hen in verlegenheid kan brengen of de schuld kan geven.

Villarreal reageerde fel op het bericht en kondigde aan een disciplinaire procedure te zullen starten tegen zijn speler. Semedo werd overigens al eens in november gearresteerd, toen hij bedreigingen zou hebben geuit aan iemand tijdens een ruzie in een discotheek. Hij wacht momenteel nog op een proces voor deze zaak. Semedo arriveerde in augustus bij Villarreal, toen hij overkwam van Sporting Lissabon. De verdediger was vooral geblesseerd tot nu toe en kwam nog maar vier keer in actie voor de Spanjaarden.