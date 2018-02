Boze gepensioneerden blokkeren Spaans parlement

In verschillende steden in Spanje zijn donderdag duizenden gepensioneerden op straat gekomen om een “waardig pensioen” te eisen. De vakbonden hadden tot de betogingen opgeroepen. In de hoofdstad Madrid blokkeerden de kranige oudjes zelfs de toegang tot het parlement, en werd het verkeer in de buurt deels lamgelegd.

Foto: AP

Kop van Jut is de conservatieve regering van premier Mariano Rajoy. Die heeft de pensioenen sinds 2016 met 0,25 procent per jaar doen stijgen, terwijl de inflatie in 2017 wel op 1,2 procent uitkwam.

De jaren voordien waren de pensioenen door de economische crisis zelfs bevroren. “Een stijging met 0,25 procent is een schande”, aldus een gepensioneerde. De demonstranten willen dat de pensioenen de inflatie volgen, zodat hun koopkracht niet aangetast wordt.

Corruptie

Sommige betogers verwezen ook naar de vele corruptieschandalen binnen de Partido Popular van premier Rajoy. “De corrupten moeten teruggeven wat ze gestolen hebben, en dat in een reservefonds voor gepensioneerden steken”, luidde het. Een recente oproep van de eerste minister aan de Spanjaarden om te investeren in private pensioenfondsen, zorgt voor veel onrust.

Foto: AP

Behalve in Madrid waren er betogingen in Bilbao, Barcelona, Valencia en Sevilla.

Spanje heeft met 1,33 kinderen per vrouw één van de laagste geboortegraden van Europa. Dat maakt dat de bevolking in sneltempo vergrijst, waardoor door een gebrek aan loontrekkenden er ook minder geld vloeit naar de federale pensioenkas. Zonder ingrijpende veranderingen (meer immigratie, geboortes etc.) zal iets meer dan een derde van de Spaanse bevolking ouder zijn dan 64 jaar in 2031.